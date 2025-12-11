SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
SCHOTT Pharma Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Schott Pharma von 25 auf 22 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Signale aus der Telefonkonferenz zur Bilanz des Herstellers von Pharma-Verpackungslösungen seien durchwachsen gewesen, schrieb Christian Ehmann am Donnerstagabend. Das Wachstum hänge 2026 vollkommen vom Bereich Drug Containment and Delivery Services (DCS) ab. Ehmann passte seine Schätzungen entsprechend an, bleibt aber optimistischer als der Konsens./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
22.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15.32 €
|
Abst. Kursziel*:
43.60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.93%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
