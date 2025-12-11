SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
14.19CHF
-0.42CHF
-2.87 %
12:28:09
BRXC
11.12.2025 10:42:47
SCHOTT Pharma Hold
SCHOTT Pharma
14.19 CHF -2.87%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schott Pharma nach detaillierten Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 auf "Hold" mit einem Kursziel von 24,70 Euro belassen. Der Pharmazulieferer habe weitere Einzelheiten zum Ausblick auf 2026 vorgelegt, schrieb James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
24.70 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
15.24 €
Abst. Kursziel*:
62.07%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
15.26 €
Abst. Kursziel aktuell:
61.86%
Analyst Name::
James Vane-Tempest
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SCHOTT Pharma
09:29
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Donnerstagvormittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
09:28
|Handel in Frankfurt: SDAX startet im Minus (finanzen.ch)
07:00
|EQS-News: SCHOTT Pharma erreicht Jahresziele für Umsatz und Profitabilität (EQS Group)
07:00
|EQS-News: SCHOTT Pharma delivers on full-year revenue and profitability targets (EQS Group)
10.12.25
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittwochnachmittag gefragt (finanzen.ch)
10.12.25
|Ausblick: SCHOTT Pharma stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
09.12.25
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma wird am Dienstagmittag ausgebremst (finanzen.ch)
08.12.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu SCHOTT Pharma
|10:42
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:12
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|SCHOTT Pharma Equal Weight
|Barclays Capital
|05.12.25
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|SCHOTT Pharma
|14.19
|-2.86%
|11:37
Barclays Capital
Deutsche Börse Overweight
Goldman Sachs Group Inc.
Roche Sell
Goldman Sachs Group Inc.
Carl Zeiss Meditec Buy
JP Morgan Chase & Co.
Schneider Electric Overweight
Bernstein Research
Deutsche Telekom Outperform
Barclays Capital
RWE Overweight
Barclays Capital
Enel Overweight