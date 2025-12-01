Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'902 0.1%  SPI 17'761 0.1%  Dow 47'851 -0.1%  DAX 23'984 0.4%  Euro 0.9362 0.1%  EStoxx50 5'735 0.3%  Gold 4'224 0.4%  Bitcoin 73'922 -0.2%  Dollar 0.8029 -0.1%  Öl 63.2 -0.2% 
SCHOTT Pharma Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schott Pharma mit einem Kursziel von 21,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. So schwach, wie der Wachstumsausblick des Pharmazulieferers jetzt ausgefallen sei, habe er ihn auch in seiner skeptischen Analyse zwei Tage zuvor nicht erwartet, schrieb Charles Weston in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Gewinnkonsens für 2029 liege jetzt 26 Prozent zu hoch./rob/ag/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:04 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

