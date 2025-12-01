SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
16.14CHF
-1.07CHF
-6.22 %
09:47:00
BRXC
05.12.2025 08:04:07
SCHOTT Pharma Sector Perform
SCHOTT Pharma
16.17 CHF -6.07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schott Pharma mit einem Kursziel von 21,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. So schwach, wie der Wachstumsausblick des Pharmazulieferers jetzt ausgefallen sei, habe er ihn auch in seiner skeptischen Analyse zwei Tage zuvor nicht erwartet, schrieb Charles Weston in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Gewinnkonsens für 2029 liege jetzt 26 Prozent zu hoch./rob/ag/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:04 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
21.50 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
18.50 €
Abst. Kursziel*:
16.22%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
17.36 €
Abst. Kursziel aktuell:
23.85%
Analyst Name::
Charles Weston
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
