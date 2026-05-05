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Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

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05.05.2026
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05.05.2026 15:37:03

Schneider Electric Overweight

Schneider Electric
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric nach der Vorlage von Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Der Hersteller von Industriegütern sei stark in das Jahr gestartet, schrieb Phil Buller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein über Jahre hinweg überdurchschnittliches Wachstum sei evident./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:54 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Overweight
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
325.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
273.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.83%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
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