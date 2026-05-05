Schneider Electric 249.68 CHF 3.84% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric nach der Vorlage von Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Der Hersteller von Industriegütern sei stark in das Jahr gestartet, schrieb Phil Buller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein über Jahre hinweg überdurchschnittliches Wachstum sei evident./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:54 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.