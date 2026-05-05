Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
243.85CHF
10.45CHF
4.48 %
05.05.2026
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.05.2026 15:37:03
Schneider Electric Overweight
Schneider Electric
249.68 CHF 3.84%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric nach der Vorlage von Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Der Hersteller von Industriegütern sei stark in das Jahr gestartet, schrieb Phil Buller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein über Jahre hinweg überdurchschnittliches Wachstum sei evident./rob/bek/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:54 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
325.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
272.00 €
|
Abst. Kursziel*:
19.49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
273.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.83%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse