Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

219.00
CHF
18.26
CHF
9.10 %
15.09.2025
BRXC
16.09.2025 22:08:12

Schneider Electric Outperform

Schneider Electric
219.00 CHF 9.10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach einer Branchenkonferenz der kanadischen Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Der Elektronikkonzern habe seinen Ausblick für das Geschäftsjahr bekräftigt, schrieb Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Franzosen rechneten demnach mit einer Verbesserung im Bereich Industrieautomation im zweiten Halbjahr und bekräftigten ihre Zuversicht hinsichtlich der Margenentwicklung des Gesamtkonzerns. In den längerfristigen Kommentaren des Managements seien die umfassenderen Wachstumschancen hervorgehoben worden, darunter ein anhaltendes zweistelliges Wachstum im Geschäft mit Rechenzentren./rob/la/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 14:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 14:35 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
250.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
231.95 € 		Abst. Kursziel*:
7.78%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
229.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.17%
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

