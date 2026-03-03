Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
Schneider Electric Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Overweight" belassen. Analyst Phil Buller sieht durch den militärischen Konflikt im Nahen Osten kaum direkten Einfluss auf die europäische Investitionsgüterbranche, wie er am Montagabend schrieb. Auch Investitionen in Projekte in den Bereichen Stromerzeugung, Energienetze oder KI-Rechenzentren dürften deshalb kaum eingefroren werden. Buller ordnete zudem seine Rangliste in der Branche neu. Er favorisiert jetzt Schneider Electric gegenüber Legrand angesichts des nahtlosen Finanzchef-Wechsels und übertreffbarer Ziele./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Overweight
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
260.85 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
257.70 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Phil Buller
KGV*:
-
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|08:47
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|27.02.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
