NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Neutral" belassen. Einige Anleger hielten seine Einschätzung der Franzosen für zu vorsichtig und hofften am Kapitalmarkttag im Dezember auf höhere Margenziele, schrieb Phil Buller in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er würde es aber bevorzugen, wenn sich das Management jetzt zurückhält und dann später positiv überrascht./rob/ag/gl;