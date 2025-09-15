Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
219.00CHF
18.26CHF
9.10 %
15.09.2025
BRXC
25.09.2025 14:54:15
Schneider Electric Neutral
Schneider Electric
219.00 CHF 9.10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Neutral" belassen. Einige Anleger hielten seine Einschätzung der Franzosen für zu vorsichtig und hofften am Kapitalmarkttag im Dezember auf höhere Margenziele, schrieb Phil Buller in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er würde es aber bevorzugen, wenn sich das Management jetzt zurückhält und dann später positiv überrascht./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 23:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
220.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
232.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.42%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
229.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.29%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
