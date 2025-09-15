Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’939 -0.3%  SPI 16’558 -0.6%  Dow 46’046 -0.2%  DAX 23’511 -0.7%  Euro 0.9346 0.1%  EStoxx50 5’437 -0.5%  Gold 3’732 -0.1%  Bitcoin 88’894 -1.3%  Dollar 0.7998 0.6%  Öl 68.5 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
SAP-Aktie tiefrot: Ermittlungen durch EU-Kommission belasten
Evonik senkt die Prognose - Aktie fällt
thyssenkrupp-Aktie gibt ab: Hunderte Jobs in Sachsen gestrichen
Novo Nordisk-Aktie sinkt: Trendwende nicht erkennbar
On-Aktie fester: Flagship-Store in Zürich eröffnet
Suche...
Plus500 Depot

Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

219.00
CHF
18.26
CHF
9.10 %
15.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.09.2025 14:54:15

Schneider Electric Neutral

Schneider Electric
219.00 CHF 9.10%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Neutral" belassen. Einige Anleger hielten seine Einschätzung der Franzosen für zu vorsichtig und hofften am Kapitalmarkttag im Dezember auf höhere Margenziele, schrieb Phil Buller in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er würde es aber bevorzugen, wenn sich das Management jetzt zurückhält und dann später positiv überrascht./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 23:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Neutral
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
220.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
232.60 € 		Abst. Kursziel*:
-5.42%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
229.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.29%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse