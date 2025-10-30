Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Schneider Electric Aktie

230.53
CHF
0.40
CHF
0.17 %
12:57:35
BRXC
31.10.2025

Schneider Electric Buy

Schneider Electric
230.52 CHF 0.17%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schneider Electric anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 280 auf 285 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der französische Elektronikkonzern könne 2026 zu einem zweistelligen Gewinnwachstum zurückkehren, schrieb Andre Kukhnin in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte verwies auf verbesserte Aussichten für die Endmärkte und das Potenzial für eine höhere Profitabilität. Alle Augen seien nun auf den Kapitalmarkttag Mitte Dezember gerichtet, der das Vertrauen der Anleger in die Kosten- und Preiskontrolle stärken könnte./rob/la/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
285.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
248.50 € 		Abst. Kursziel*:
14.69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
248.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.80%
Analyst Name::
Andre Kukhnin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse