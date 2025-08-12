|Kurse + Charts + Realtime
Schaeffler Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,45 Euro belassen. Die Robustheit der Autozulieferer im ersten Halbjahr sollte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz Unsicherheiten fortsetzen, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für Forvia hob sie ihre Schätzungen an, für Valeo ließ sie sie weitgehend unverändert. Für Schaeffler jedoch reduzierte sie ihre Prognosen. Forvia bleibt ihr Favorit, danach folgt Valeo und auf Platz drei Schaeffler. Letzterer habe mit den Resultaten für das erste Halbjahr die Erwartungen verfehlt./ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Hold
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
4.45 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
|
KGV*:
-
