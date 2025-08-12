Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’886 0.1%  SPI 16’595 0.2%  Dow 44’448 1.1%  DAX 24’025 -0.2%  Euro 0.9432 0.0%  EStoxx50 5’336 0.1%  Gold 3’348 0.1%  Bitcoin 96’848 0.4%  Dollar 0.8077 -0.6%  Öl 66.2 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Holcim1221405
Top News
Chancen und Gefahren: Wohin sich die NVIDIA-Aktie in Zukunft entwickeln könnte
Komax-Aktie bricht ein: Nach Halbjahresverlust weiterer Stellenabbau geplant
Novartis-Aktie gefragt: Weiterer Forschungserfolg mit Ianalumab
Commerzbank-Aktie auf 52-Wochen-Hoch: Das steckt hinter dem Anstieg
Prognoseanhebung: TUI-Aktie reagiert mit Kursgewinnen
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2025 17:32:21

Schaeffler Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,45 Euro belassen. Die Robustheit der Autozulieferer im ersten Halbjahr sollte sich in der zweiten Jahreshälfte trotz Unsicherheiten fortsetzen, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für Forvia hob sie ihre Schätzungen an, für Valeo ließ sie sie weitgehend unverändert. Für Schaeffler jedoch reduzierte sie ihre Prognosen. Forvia bleibt ihr Favorit, danach folgt Valeo und auf Platz drei Schaeffler. Letzterer habe mit den Resultaten für das erste Halbjahr die Erwartungen verfehlt./ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 11:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 11:11 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Schaeffler AG Hold
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
4.45 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schaeffler AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?