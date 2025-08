NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Schaeffler nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,45 Euro belassen. Das operative Ergebnis habe im zweiten Quartal 10 Prozent unter dem Analystenkonsens gelegen, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts des Währungs-Gegenwinds sei es hilfreich, dass die Jahresziele vom Auto- und Industriezulieferer bestätigt wurden. Vor dem Hintergrund zuletzt positiver Entwicklungen im Autosektor werde die Aktie mit einem Aufschlag gegenüber der Konkurrenz gehandelt, was eine negative Kursreaktion wahrscheinlich mache./rob/tih/bek;