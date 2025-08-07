Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’845 0.8%  SPI 16’559 0.9%  Dow 44’080 -0.3%  DAX 24’199 1.2%  Euro 0.9393 -0.1%  EStoxx50 5’329 1.2%  Gold 3’381 0.4%  Bitcoin 94’056 1.4%  Dollar 0.8082 0.2%  Öl 66.9 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156Amrize143013422Sandoz124359842
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Neuer Tesla-Prototyp in China gesichert - Ist das das neue Budget-Modell?
Amrize-Aktien nach Zahlen tiefrot
S&P 500-Papier United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 5 Jahren bedeutet
S&P 500-Titel Kroger-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kroger von vor 3 Jahren verdient
S&P 500-Papier Moderna-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Moderna von vor 3 Jahren bedeutet
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.08.2025 14:40:02

Schaeffler Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Das Auto- und Industriezulieferer habe im zweiten Quartal die Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daran Schuld seien Währungseffekte und die sich verzögernde Geschäftserholung./tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Schaeffler AG Hold
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
4.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schaeffler AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten