07.08.2025 14:40:02
Schaeffler Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 4 Euro belassen. Das Auto- und Industriezulieferer habe im zweiten Quartal die Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daran Schuld seien Währungseffekte und die sich verzögernde Geschäftserholung./tih/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Hold
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
4.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Christoph Laskawi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
