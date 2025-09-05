Schaeffler Aktie 29778276 / DE000SHA0019
Schaeffler Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 4,20 Euro auf "Neutral" belassen. Der Kapitalmarkttag Mitte September dürfte neue Mittelfristziele und einen Feinschliff der Anlagestory erbringen, schrieb Juan Perez-Carrascosa am Donnerstag in seinem Ausblick. Angesichts bereits hoher Markterwartungen und des starken Laufs der Aktien dürften die Anleger aber zurückhaltend bleiben. Der Experte sieht sich mit seiner Prognose für das operative Ergebnis 2028 etwa 20 Prozent unter dem Konsens./ag/tih/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 14:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
4.20 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Juan Perez-Carrascosa
|
KGV*:
-
