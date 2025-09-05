Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
05.09.2025 07:27:15

Schaeffler Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler mit einem Kursziel von 4,20 Euro auf "Neutral" belassen. Der Kapitalmarkttag Mitte September dürfte neue Mittelfristziele und einen Feinschliff der Anlagestory erbringen, schrieb Juan Perez-Carrascosa am Donnerstag in seinem Ausblick. Angesichts bereits hoher Markterwartungen und des starken Laufs der Aktien dürften die Anleger aber zurückhaltend bleiben. Der Experte sieht sich mit seiner Prognose für das operative Ergebnis 2028 etwa 20 Prozent unter dem Konsens./ag/tih/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 14:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 14:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler AG Neutral
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
4.20 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Juan Perez-Carrascosa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

