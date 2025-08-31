Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Expertenprognosen 31.08.2025 18:00:38

Experten sehen bei Swiss Re-Aktie Potenzial

Analysten haben im abgelaufenen Monat die Swiss Re-Aktie unter die Lupe genommen.

Swiss Re
145.16 CHF 0.53%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Re-Aktie wurde im August 2025 von 9 Analysten analysiert.

6 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Swiss Re mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 145,18 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von Swiss Re auf 144,90 CHF beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)161,40 CHF11,3919.08.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)161,40 CHF11,3915.08.2025
JP Morgan Chase & Co.170,00 CHF17,3214.08.2025
UBS AG150,00 CHF3,5214.08.2025
RBC Capital Markets143,00 CHF-1,3114.08.2025
Jefferies & Company Inc.99,00 CHF-31,6814.08.2025
Jefferies & Company Inc.99,00 CHF-31,6811.08.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)161,40 CHF11,3905.08.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)161,40 CHF11,3901.08.2025

