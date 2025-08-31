|Kurse + Charts + Realtime
31.08.2025 18:00:38
Experten sehen bei Swiss Re-Aktie Potenzial
Analysten haben im abgelaufenen Monat die Swiss Re-Aktie unter die Lupe genommen.
Die Swiss Re-Aktie wurde im August 2025 von 9 Analysten analysiert.
6 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Swiss Re mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 145,18 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von Swiss Re auf 144,90 CHF beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|161,40 CHF
|11,39
|19.08.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|161,40 CHF
|11,39
|15.08.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|170,00 CHF
|17,32
|14.08.2025
|UBS AG
|150,00 CHF
|3,52
|14.08.2025
|RBC Capital Markets
|143,00 CHF
|-1,31
|14.08.2025
|Jefferies & Company Inc.
|99,00 CHF
|-31,68
|14.08.2025
|Jefferies & Company Inc.
|99,00 CHF
|-31,68
|11.08.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|161,40 CHF
|11,39
|05.08.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|161,40 CHF
|11,39
|01.08.2025
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Swiss Re
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
29.08.25
|Zurückhaltung in Zürich: SLI fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
29.08.25