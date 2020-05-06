Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
291.00CHF
111.50CHF
62.12 %
06.05.2020
SWX
17.10.2025 09:43:12
Sartorius vz Overweight
Sartorius vz.
179.22 CHF -0.93%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen des Diagnostik-Unternehmens für das dritte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Ein Wachstum der BPS-Sparte im hohen einstelligen Prozentbereich im Jahr 2026 erscheine zunehmend untermauert, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 23:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
260.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
228.90 €
Abst. Kursziel*:
13.59%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
230.60 €
Abst. Kursziel aktuell:
12.75%
Analyst Name::
Richard Vosser
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
