Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

291.00
CHF
111.50
CHF
62.12 %
06.05.2020
SWX
17.10.2025 09:43:12

Sartorius vz Overweight

Sartorius vz.
179.22 CHF -0.93%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen des Diagnostik-Unternehmens für das dritte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Ein Wachstum der BPS-Sparte im hohen einstelligen Prozentbereich im Jahr 2026 erscheine zunehmend untermauert, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 23:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

