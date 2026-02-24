Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
langfristige Entlastung 24.02.2026 14:12:00

Galenica-Aktie tiefer: Tochter beendet Produktion in Interlaken

Galenica-Aktie tiefer: Tochter beendet Produktion in Interlaken

Der Gesundheitskonzern Galenica schliesst die pharmazeutische Produktion Bichsel in Interlaken bis spätestens Ende 2026.

Bis zu 170 Jobs sind betroffen.

Grund für den Schritt sei die die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Verschiedene Massnahmen zur Steigerung der Ertragslage hätten über die letzten Jahre keine ausreichende Wirkung erzielt.

Bichsel gehört seit 2019 zum Galenica-Netzwerk und stellt vor allem Infusionslösungen her. Dabei umfasst das Angebot sowohl grossvolumige Infusionsbeutel als auch sogenannte "Formula Produktion", die auf Bestellung der Spitäler mit den jeweils gewünschten Zusammensetzungen hergestellt werden. Dabei macht die pharmazeutische Produktion etwa ein Drittel des Bichsel-Geschäftes aus.

Bevor Galenica sich zu dem aktuelle Schritt entschieden habe, seien verschiedene Optionen geprüft worden, sagte eine Galenica-Sprecherin. Die Anlage sei schon betagt, so dass eine wirtschaftliche Produktion nicht mehr möglich sei. Stattdessen wären zunächst massive Investitionen nötig, die sich längerfristig wirtschaftlich nicht rechneten.

Fokus auf Home-Care

Künftig will sich Bichsel vollständig auf Home-Care-Dienstleistungen konzentrieren. Bereits im Oktober 2025 hatten HomeCare Bichsel und Lifestage Solutions ihre Kompetenzen unter einer gemeinsamen Führung gebündelt. Zusammen unterstützen sie schweizweit Spitex-Organisationen und Pflegeeinrichtungen bei der Betreuung und Versorgung von Patientinnen und Patienten in deren Zuhause.

Auch bei der Apotheke in Interlaken gibt es Veränderungen: Die "Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel" wird per 1. März 2026 in "Amavita Apotheke Bichsel Interlaken" umbenannt.

Konsultationsverfahren gestartet

Parallel dazu wurde ein Konsultationsverfahren eingeleitet. Sollten Entlassungen unvermeidlich sein, kommt laut den Angaben ein Sozialplan zur Anwendung. Zudem würden Möglichkeiten für eine Weiterbeschäftigung innerhalb des Galenica-Netzwerks geprüft.

Der Abschluss des Konsultationsverfahrens wird gemäss Angaben Mitte März 2026 erwartet. Der endgültige Entscheid zur Schliessung sowie die definitive Zahl der betroffenen Stellen hängen vom Ausgang dieses Verfahrens ab.

Einmalige Kosten - langfristige Entlastung

Die Schliessung der Produktionssparte dürfte einmalige Sonderkosten von rund 35 bis 40 Millionen Franken verursachen, die vor allem im ersten Halbjahr 2026 anfallen. Davon entfallen voraussichtlich 17 bis 19 Millionen Franken auf Wertberichtigungen von Warenlagern sowie Produktions- und weiteren Sachanlagen.

Nach der vollständigen Aufgabe des Geschäftsbereichs per Ende 2026 rechnet Galenica jedoch mit einer nachhaltigen Verbesserung: Der adjustierte operative Gewinn (EBIT) der Gruppe soll sich dadurch um rund 3 Millionen Franken pro Jahr erhöhen.

Zur Einordnung: Bichsel ist Teil der Geschäftssparte Segment Products & Care. Im vergangenen Jahr steuerte das Geschäftsfeld 1,8 Milliarden Franken zum Gruppenumsatz (4,1 Mrd.) bei. Per Ende 2024 zählte die Galenica-Gruppe 6119 Vollzeit-Mitarbeitende.

So reagiert die Galenica-Aktie

Die Marktreaktion auf Galenicas Entscheidung, die Produktion der Tochter Bichsel einzustellen, fällt klar negativ aus. Die ersten Analystenkommentare sind dagegen eher uneinheitlich.

Zeitweise steht bei den Papieren ein Minus von 5,70 Prozent zu Buche auf 96 Franken. Ihr bisheriges Tagestief haben die Titel zuvor bei 93,65 Franken markiert. Erst in der vergangenen Woche waren die Aktien bis auf ein Jahreshoch von 103 Franken geklettert, das gleichzeitig auch ein Rekordhoch war.

In ihren ersten Reaktionen äussern sich die verschiedenen Analysten recht unterschiedlich. Bei der ZKB etwa hebt der zuständige Analyst hervor, dass die Schliessung der pharmazeutischen Produktion von Bichsel in seinen Augen teuer sei. Wie Galenica mitgeteilt hatte, rechnet der Gesundheitskonzern mit einmaligen Sonderkosten von 35-40 Millionen Franken. "Die Entscheidung der Schliessung ohne Verkauf oder ohne Subventionen für den Betrieb zu verhandeln erstaunt uns, auch wenn gemäss Galenica nicht genug Volumenkapazität für eine ökonomische Produktion vorhanden ist bzw. hohe Investitionen nötig wären", heisst es in dem Report.

Bei Octavian dagegen hebt Laura Pfeifer-Rossi hervor, dass Galenica sich durch den Schritt eine leichte Unterstützung für die Margen erwarte. Zudem vereinfache es die operative Struktur des Unternehmens.

Bereits bevor das Unternehmen den Produktionsstopp am Morgen über das Produktionsaus berichtete, hatte die UBS mit einer Herunterstufung auf "Sell" von "Hold" für eine eher negative Vorgabe gesorgt. Die Kursreaktion dürfte durch diese Verkaufsempfehlung denn womöglich noch verstärkt werden. Denn während sich der Analyst um die langfristigen Wachstumschancen kaum sorgt, sieht er mittelfristig etwa von Regulations-Seite Herausforderungen.

hr/rw

Bern (awp)

Galenica baut an `Apotheke der Zukunft` - Aktie tiefer

Bildquelle: Keystone
