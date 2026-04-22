Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
199.65CHF
-13.55CHF
-6.36 %
14:30:42
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
24.04.2026 13:43:48
Sartorius vz Neutral
Sartorius vz.
195.82 CHF 0.65%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sartorius mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Neutral" belassen. Der Umsatz im ersten Quartal habe den Erwartungen entsprochen, das operative Ergebnis (Ebitda) hingegen enttäuscht, schrieb Matthew Weston in seiner zweiten Einschätzung des Zwischenberichts vom Donnerstagabend./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
240.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
218.00 €
|
Abst. Kursziel*:
10.09%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
218.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.74%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
12:26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX schwächelt am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
11:30
|EQS-News: Sartorius AG Supervisory Board extends appointment of board member Florian Funck (EQS Group)
|
11:30
|EQS-News: Sartorius-Aufsichtsrat verlängert Bestellung von Vorstandsmitglied Florian Funck (EQS Group)
|
09:28
|Verluste in Frankfurt: MDAX startet mit Verlusten (finanzen.ch)
|
23.04.26
|Schwacher Handel: TecDAX letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
23.04.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
23.04.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
23.04.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|13:43
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|13:43
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|23.04.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|23.04.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|13:43
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|199.95
|-6.21%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:43
|
UBS AG
Sartorius vz. Neutral
|13:41
|
DZ BANK
Sartorius vz. Halten
|13:37
|
UBS AG
Salzgitter Neutral
|13:36
|
UBS AG
ArcelorMittal Neutral
|13:34
|
Jefferies & Company Inc.
SMA Solar Buy
|13:25
|
UBS AG
Roche Buy
|13:15
|
UBS AG
Valeo Neutral