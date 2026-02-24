TecDAX aktuell: TecDAX am Nachmittag mit Gewinnen

Am Dienstag gewinnt der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1.14 Prozent auf 3’731.55 Punkte. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 557.636 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0.160 Prozent schwächer bei 3’683.74 Punkten, nach 3’689.66 Punkten am Vortag.

Bei 3’732.23 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3’681.70 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Wert von 3’723.82 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 24.11.2025, mit 3’459.68 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3’858.88 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2.96 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3’858.70 Punkten. Bei 3’558.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Elmos Semiconductor (+ 8.62 Prozent auf 138.60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6.40 Prozent auf 52.20 EUR), AIXTRON SE (+ 4.53 Prozent auf 24.00 EUR), Kontron (+ 3.45 Prozent auf 23.38 EUR) und Nordex (+ 3.38 Prozent auf 34.82 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen HENSOLDT (-2.60 Prozent auf 78.80 EUR), Nagarro SE (-2.56 Prozent auf 60.90 EUR), CANCOM SE (-2.08 Prozent auf 23.50 EUR), SMA Solar (-1.77 Prozent auf 31.04 EUR) und Eckert Ziegler (-1.21 Prozent auf 14.74 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2’856’691 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 191.124 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.40 erwartet. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch