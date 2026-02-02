Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Sartorius vz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston gab den Anlegern am Freitagabend einige Aspekte an die Hand, auf die im Zuge der Quartalsbilanz zu achten sei. Die Resultate von Thermo Fisher Scientific und Danaher sprächen derweil für gute Bioprecessing-Resultate. Letztlich richteten sich bei Sartorius allerdings bereits alle Augen auf den Kapitalmarkttag Mitte März./rob/ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
230.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
233.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.29%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
233.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.33%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
31.01.26
|Januar 2026: Experten empfehlen Sartorius vz-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
30.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
30.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX notiert schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
30.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
30.01.26
|XETRA-Handel: TecDAX steigt am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
30.01.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX beginnt Freitagssitzung im Plus (finanzen.ch)
|
29.01.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in Grün (finanzen.ch)