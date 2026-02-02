Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
02.02.2026 12:50:55

Sartorius vz Neutral

Sartorius vz.
213.70 CHF -1.12%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston gab den Anlegern am Freitagabend einige Aspekte an die Hand, auf die im Zuge der Quartalsbilanz zu achten sei. Die Resultate von Thermo Fisher Scientific und Danaher sprächen derweil für gute Bioprecessing-Resultate. Letztlich richteten sich bei Sartorius allerdings bereits alle Augen auf den Kapitalmarkttag Mitte März./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Neutral
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
230.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
233.00 € 		Abst. Kursziel*:
-1.29%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
233.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.33%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

