Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston gab den Anlegern am Freitagabend einige Aspekte an die Hand, auf die im Zuge der Quartalsbilanz zu achten sei. Die Resultate von Thermo Fisher Scientific und Danaher sprächen derweil für gute Bioprecessing-Resultate. Letztlich richteten sich bei Sartorius allerdings bereits alle Augen auf den Kapitalmarkttag Mitte März./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



