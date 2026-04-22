Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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24.04.2026 13:41:08
Sartorius vz Halten
Sartorius vz.
195.82 CHF 0.65%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sartorius mit einem fairen Wert von 216 Euro je Aktie auf "Halten" belassen. Mit dem ersten Quartal liege der Pharma- und Laborausrüster im Rahmen der Erwartungen, schrieb Sven Kürten am Freitag mit Blick auf den vorgelegten Bericht. Die Erholung verlaufe allerdings ohne neue Beschleunigungsimpulse./rob/ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 13:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 13:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Halten
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
218.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
218.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sven Kürten
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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