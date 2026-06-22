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Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

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22.06.2026 09:38:01

Sartorius vz Buy

Sartorius vz.
197.71 CHF 0.16%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 284 Euro auf "Buy" belassen. Der Laborausrüster dürfte ein weiteres solides Quartal verzeichnen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag veröffentlichten Ausblick auf den Zwischenbericht. Das organische Wachstum schätzt er auf 7 Prozent und den Anstieg des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebitda) auf 5 Prozent./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
284.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
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214.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
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