Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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Sartorius vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 284 Euro auf "Buy" belassen. Der Laborausrüster dürfte ein weiteres solides Quartal verzeichnen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag veröffentlichten Ausblick auf den Zwischenbericht. Das organische Wachstum schätzt er auf 7 Prozent und den Anstieg des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebitda) auf 5 Prozent./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
284.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
216.50 €
|
Abst. Kursziel*:
31.18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
214.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.34%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
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