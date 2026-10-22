Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002
211.40 EUR
2.20 EUR
1.05 %
16:43:49
BMN
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23.10.2026 13:52:59
Sartorius Stedim Biotech Overweight
Sartorius Stedim Biotech
211.40 EUR 1.05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius Stedim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. In Reaktion auf die jüngsten Quartalszahlen des Biopharmaindustrie-Zulieferers habe er nur leichte Änderungen an seinen Prognosen vorgenommen, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 22:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight
|
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
260.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
209.20 €
|
Abst. Kursziel*:
24.28%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
211.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.99%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech
|
22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech delivers strong operational growth and robust profitability (EQS Group)
|
21.10.26
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.09.26
|September 2026: Analysten sehen Potenzial bei Sartorius Stedim Biotech-Aktie (finanzen.net)
|
31.08.26
|Analysten sehen bei Sartorius Stedim Biotech-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
31.07.26
|Die Expertenmeinungen zur Sartorius Stedim Biotech-Aktie im Juli 2026 (finanzen.net)
|
23.07.26
|Sartorius Stedim Biotech continues positive development and expands profitable growth (EQS Group)
|
22.07.26
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Sartorius Stedim Biotech
|13:52
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:33
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:52
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:33
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:52
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:33
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|13.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius Stedim Biotech
|210.80
|0.76%
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|14:57
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UBS AG
Deutsche Bank Buy
|14:56
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UBS AG
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|14:56
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|14:55
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UBS AG
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|14:55
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