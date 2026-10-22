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Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002

211.40 EUR
2.20 EUR
1.05 %
16:43:49
BMN
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23.10.2026 13:52:59

Sartorius Stedim Biotech Overweight

Sartorius Stedim Biotech
211.40 EUR 1.05%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius Stedim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. In Reaktion auf die jüngsten Quartalszahlen des Biopharmaindustrie-Zulieferers habe er nur leichte Änderungen an seinen Prognosen vorgenommen, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 22:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
260.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
209.20 € 		Abst. Kursziel*:
24.28%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
211.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.99%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:52 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:01 Sartorius Stedim Biotech Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:33 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
22.10.26 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
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