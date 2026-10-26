Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002
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Sartorius Stedim Biotech Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 262 auf 266 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäftszahlen des dritten Quartals hätten die Erholung im Geschäftsbereich Bioprocess Solutions (BPS) bestätigt, schrieb James Vane-Tempest am Freitag im Nachgang des Berichts des Laborkonzerns Sartorius und seiner Tochter Sartorius Stedim Biotech. Die Stärke im LPS-Segment Lab Products & Services treibe die Jahresziele nach oben./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Buy
|
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
266.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
210.00 €
|
Abst. Kursziel*:
26.67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
211.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.07%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech
|
22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech delivers strong operational growth and robust profitability (EQS Group)
|
21.10.26
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.09.26
|September 2026: Analysten sehen Potenzial bei Sartorius Stedim Biotech-Aktie (finanzen.net)
|
31.08.26
|Analysten sehen bei Sartorius Stedim Biotech-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
31.07.26
|Die Expertenmeinungen zur Sartorius Stedim Biotech-Aktie im Juli 2026 (finanzen.net)
|
23.07.26
|Sartorius Stedim Biotech continues positive development and expands profitable growth (EQS Group)
|
22.07.26
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Sartorius Stedim Biotech
|23.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius Stedim Biotech
|211.00
|0.00%
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|06:42
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JP Morgan Chase & Co.
Fresenius Overweight
|06:40
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JP Morgan Chase & Co.
Volkswagen Neutral
|06:24
|
Jefferies & Company Inc.
Sartorius Stedim Biotech Buy
|06:23
|
Jefferies & Company Inc.
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