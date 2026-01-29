Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’036 0.1%  SPI 18’037 0.0%  Dow 49’016 0.0%  DAX 24’649 -0.7%  Euro 0.9177 -0.1%  EStoxx50 5’964 0.5%  Gold 5’529 2.1%  Bitcoin 67’359 -1.4%  Dollar 0.7662 -0.3%  Öl 69.3 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Siemens Energy56635536Swiss Re12688156
Top News
ABB-Aktie steigt auf Rekordhoch: Sprung im Schlussquartal - Industrieareal in Zürich verkauft
H&M-Aktie höher: Gewinn im Schlussquartal übertrifft alle Erwartungen
Nordea-Aktie schwächelt dennoch: Gewinnrückgang trifft Prognose
Nemetschek-Aktie steigt: Ziele für 2025 erreicht, Wachstumskurs für 2026 fixiert
ING-Aktie fester: Renditeziel für 2027 angehoben - Erwartungen bei Gewinn übertroffen
Suche...

SAP Aktie 345952 / DE0007164600

158.48
CHF
-17.56
CHF
-9.98 %
09:13:53
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.01.2026 07:36:02

SAP SE Overweight

SAP
160.88 CHF -11.16%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick für den Barmittelzufluss des größten europäischen Softwareherstellers für 2026 liege über dem Konsens, schrieb Toby Ogg am Donnerstag. Der Auftragsbestand in der Cloud sei jedoch enttäuschend./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 05:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 05:54 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf SAP

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender SAP-Kurs >5 >10 >15
Fallender SAP-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: SAP SE Overweight
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
290.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
187.72 € 		Abst. Kursziel*:
54.49%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
177.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
62.96%
Analyst Name::
Toby Ogg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAP SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SAP SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:39 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:36 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
19.01.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
12.01.26 SAP Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

SAP SE 156.96 -10.84% SAP SE