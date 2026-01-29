SAP Aktie 345952 / DE0007164600
158.48CHF
-17.56CHF
-9.98 %
09:13:53
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.01.2026 07:36:02
SAP SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick für den Barmittelzufluss des größten europäischen Softwareherstellers für 2026 liege über dem Konsens, schrieb Toby Ogg am Donnerstag. Der Auftragsbestand in der Cloud sei jedoch enttäuschend./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 05:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 05:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 05:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Overweight
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
290.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
187.72 €
|
Abst. Kursziel*:
54.49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
177.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62.96%
|
Analyst Name::
Toby Ogg
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SAP SE
|
08:21
|SAP will Wachstum beschleunigen - Holprige Abschlüsse belasten Aktie (AWP)
|
06:33
|SAP will Wachstum beschleunigen und profitabler werden - Aktienrückkauf (AWP)
|
06:27
|SAP will bis Ende 2027 Aktien für bis zu 10 Mrd Euro zurückkaufen (Dow Jones)
|
28.01.26
|Ausblick: SAP legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|XETRA-Handel LUS-DAX beendet den Handel im Minus (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Handel in Frankfurt: DAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
|
28.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
|
28.01.26
|SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag gefragt (finanzen.ch)
Analysen zu SAP SE
|07:39
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:36
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|SAP Buy
|UBS AG
|07:39
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:36
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|SAP Buy
|UBS AG
|07:39
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:36
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|SAP Buy
|UBS AG
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|28.01.25
|SAP Halten
|DZ BANK
|28.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|10.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|22.10.24
|SAP Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|156.96
|-10.84%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:24
|
RBC Capital Markets
Microsoft Outperform
|08:23
|
RBC Capital Markets
Deutsche Bank Outperform
|08:23
|
JP Morgan Chase & Co.
ASML NV Overweight
|07:39
|
Goldman Sachs Group Inc.
ASML NV Buy
|07:39
|
UBS AG
Meta Platforms Buy
|07:39
|
Goldman Sachs Group Inc.
SAP Buy
|07:38
|
Barclays Capital
ASML NV Overweight