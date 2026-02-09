SAP Aktie 345952 / DE0007164600
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SAP SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Nay Soe Naing veröffentlichte am Dienstag seine "Einkaufsliste" für die zuletzt arg von KI-Sorgen gebeutelte Softwarebranche. Seiner Einschätzung nach werden die Auswirkungen durch Künstliche Intelligenz deutlich nuancierter ausfallen, als es der "wahllose Abverkauf" der Aktien vermuten lasse. KI werde momentan als "existenzielles Risiko eingepreist", was bei einigen Unternehmen gute Bewertungschancen biete. Seine Top-Favoriten sind Atoss Software, CrowdStrike, Nemetschek, Planisware und Zscaler. Auch SAP ragten aber positiv heraus./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
250.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
174.86 €
|
Abst. Kursziel*:
42.97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
176.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.05%
|
Analyst Name::
Nay Soe Naing
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAP SE
|
09.02.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
09.02.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
09.02.26
|EQS-PVR: SAP SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09.02.26
|EQS-PVR: SAP SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
09.02.26