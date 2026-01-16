SAP Aktie 345952 / DE0007164600
181.96CHF
-0.86CHF
-0.47 %
15:09:04
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
19.01.2026 13:43:02
SAP SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" belassen. Das laufende Jahr habe begonnen, wie 2025 geendet habe: Unsicherheiten im Bereich der Künstlichen Intelligenz überschatteten die Softwarebranche, schrieb Charles Brennan in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Dennoch sehe er nur begrenzte Gewinnrisiken für die Sektorunternehmen./edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 05:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 05:59 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
197.12 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
196.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Charles Brennan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SAP SE
|
14:24
|SAP-Aktie im Fokus: Analysten sehen Überraschungspotenzial bei den Zahlen - KI-Kooperation mit Fresenius (finanzen.ch)
|
12:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE büsst am Montagmittag ein (finanzen.ch)
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX mit Abgaben (finanzen.ch)
|
12:26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 am Montagmittag leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: DAX gibt mittags nach (finanzen.ch)
|
09:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Montagvormittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 fällt zum Start des Montagshandels zurück (finanzen.ch)