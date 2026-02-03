SAP Aktie 345952 / DE0007164600
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SAP SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" belassen. Die Walldorfer seien "das beste Haus in einer schlechten Gegend", schrieb Toby Ogg am Dienstagabend nach jüngsten Gesprächen mit mehr als 50 Investoren. Dabei habe sich eine immer schlechtere Stimmungslage hinsichtlich der europäischen Softwarebranche herauskristallisiert. Die Branche sei nicht mehr bloß schuldig vor dem Gegenbeweis, sondern regelrecht vorverurteilt. Das Problem sei, dass sich die Hauptsorgen der Anleger erst langfristig zerstreuen ließen. Aktuelle Ergebnisüberraschungen reichten auch schon nicht mehr aus. Die Kernfrage laute: Gibt das Thema Künstliche Intelligenz nachhaltig Schub, oder sorgt es vielmehr auf längere Sicht für Gegenwind? In SAP seien die Anleger auch nach starken Mittelabflüssen aus der Branche noch relativ stark positioniert./ag/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Overweight
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
166.76 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
164.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Toby Ogg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAP SE
|
03.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Börse Europa: STOXX 50 verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX beendet die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
03.02.26
|SAP SE Aktie News: SAP SE verliert am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Schwacher Wochentag in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)