04.02.2026 07:31:24

SAP SE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" belassen. Die Walldorfer seien "das beste Haus in einer schlechten Gegend", schrieb Toby Ogg am Dienstagabend nach jüngsten Gesprächen mit mehr als 50 Investoren. Dabei habe sich eine immer schlechtere Stimmungslage hinsichtlich der europäischen Softwarebranche herauskristallisiert. Die Branche sei nicht mehr bloß schuldig vor dem Gegenbeweis, sondern regelrecht vorverurteilt. Das Problem sei, dass sich die Hauptsorgen der Anleger erst langfristig zerstreuen ließen. Aktuelle Ergebnisüberraschungen reichten auch schon nicht mehr aus. Die Kernfrage laute: Gibt das Thema Künstliche Intelligenz nachhaltig Schub, oder sorgt es vielmehr auf längere Sicht für Gegenwind? In SAP seien die Anleger auch nach starken Mittelabflüssen aus der Branche noch relativ stark positioniert./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 16:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Overweight
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
166.76 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
164.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Toby Ogg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

