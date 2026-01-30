LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SAP nach Zahlen zum vierten Quartal von 270 auf 240 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Etwas schwächere Fundamentaldaten gingen bei dem Softwarekonzern einher mit dem schwächeren Branchenumfeld, schrieb Sven Merkt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kursreaktion am Berichtstag sei heftig gewesen, aber es sei schwierig, gegen die negative Dynamik anzukämpfen. Er hält aber schon viel für eingepreist./rob/tih/men;