SAP Aktie 345952 / DE0007164600

156.88
CHF
5.52
CHF
3.65 %
12:05:01
SWX
30.01.2026 15:10:03

SAP SE Overweight

SAP
155.79 CHF 3.24%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SAP nach Zahlen zum vierten Quartal von 270 auf 240 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Etwas schwächere Fundamentaldaten gingen bei dem Softwarekonzern einher mit dem schwächeren Branchenumfeld, schrieb Sven Merkt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kursreaktion am Berichtstag sei heftig gewesen, aber es sei schwierig, gegen die negative Dynamik anzukämpfen. Er hält aber schon viel für eingepreist./rob/tih/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 18:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Overweight
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
240.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
170.64 € 		Abst. Kursziel*:
40.65%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
170.42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40.83%
Analyst Name::
Sven Merkt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

