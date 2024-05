NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für die spanische Bank Santander mit einem Kursziel von 4,95 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Corporate & Investment Banking (CIB) von Santander sei im Wachstumsmodus, werde den Aktienkurs aber nicht prägen, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Langfristig bevorzugt er BBVA./ag/ajx;