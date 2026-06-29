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Santander Aktie 817651 / ES0113900J37

10.96
CHF
-0.05
CHF
-0.42 %
09:00:19
BRXC
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30.06.2026 14:45:39

Santander Outperform

Santander
10.96 CHF -0.42%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,75 Euro belassen. Benjamin Toms aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die spanische Bank vor deren Resultaten zum zweiten Quartal. Kleinere Anpassungen habe es wegen der jüngsten Währungsentwicklungen gegeben, doch im Gesamtbild blieben seine Schätzungen für das bereinigte Vorsteuerergebnis kaum verändert. Der Währungs-Rückenwind werde aufgezehrt von höheren kosten und Abschreibungen./tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:25 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:25 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Outperform
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
12.75 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
11.99 € 		Abst. Kursziel*:
6.34%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
11.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.62%
Analyst Name::
Benjamin Toms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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