Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
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Santander Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,75 Euro belassen. Benjamin Toms aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für die spanische Bank vor deren Resultaten zum zweiten Quartal. Kleinere Anpassungen habe es wegen der jüngsten Währungsentwicklungen gegeben, doch im Gesamtbild blieben seine Schätzungen für das bereinigte Vorsteuerergebnis kaum verändert. Der Währungs-Rückenwind werde aufgezehrt von höheren kosten und Abschreibungen./tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:25 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Outperform
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
12.75 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
11.99 €
|
Abst. Kursziel*:
6.34%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
11.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.62%
|
Analyst Name::
Benjamin Toms
|
KGV*:
-
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|14:45
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|10.96
|-0.42%
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