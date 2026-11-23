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23.11.2026 11:11:00
Epic Suisse-Titel tiefer: Gesamtertrag steigt in den ersten neun Monaten
Epic Suisse hat in den ersten neun Monaten 2025 den Gesamtertrag gesteigert und den Wert seines Immobilienportfolios stabil gehalten. Auch beim Nettoinventarwert zeigt sich eine positive Entwicklung.
Gesamtertrag steigt um 4,5 Prozent
Der Gesamtertrag stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode um 4,5 Prozent auf 53,4 (VJ 51,1) Millionen Franken, wie das Immobilien-Unternehmen am Montag mitteilte. Darin enthalten sind die Mieteinnahmen sowie die übrigen Erträge.
Immobilienportfolio bleibt wertmässig stabil
Den Marktwert des Portfolios bezifferte das Unternehmen auf 1,67 Milliarden Franken, er blieb damit im Vergleich zu Ende Juni stabil. Die grosse Mehrheit davon machten die operativen Anlageliegenschaften aus, während der Wert der in Entwicklung oder im Bau befindlichen Anlageliegenschaften 12 Millionen betrug.
Nettoinventarwert legt zu
Der Nettoinventarwert nach IFRS erhöhte sich auf 936 Millionen Franken, nach 921 Millionen Franken per Ende 2025. Im Mai 2026 hatte die vor allem in Schweizer Büro-, Laden- und Logistikflächen investierte Immobiliengesellschaft die Liegenschaft Vennes III für 51,1 Millionen Franken verkauft und den zugehörigen Bankkredit von 18,6 Millionen Franken zurückbezahlt.
An der SIX verliert die Aktie von Epic Suisse zeitweise 0,24 Prozent auf 83,80 CHF.
Zürich (awp)
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