Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
10.01CHF
0.30CHF
3.04 %
12:50:14
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
25.02.2026 10:51:59
Santander Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Santander nach einer Mitteilung vor dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 11,80 Euro auf "Buy" belassen. Die spanische Großbank habe sich Ziele gesetzt, die stützend wirken dürften, schrieb Miruna Chirea am Mittwoch. Die den Zielen zugrundeliegenden Annahmen dürften im Fokus der Veranstaltung stehen./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 04:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 04:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 04:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
11.80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10.91 €
|
Abst. Kursziel*:
8.12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.70%
|
Analyst Name::
Miruna Chirea
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse