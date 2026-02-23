Santander 10.00 CHF 3.04% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Santander nach einer Mitteilung vor dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 11,80 Euro auf "Buy" belassen. Die spanische Großbank habe sich Ziele gesetzt, die stützend wirken dürften, schrieb Miruna Chirea am Mittwoch. Die den Zielen zugrundeliegenden Annahmen dürften im Fokus der Veranstaltung stehen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 04:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 04:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.