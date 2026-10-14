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15.10.2026 13:38:02

Sanofi Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi vor den am 30. Oktober erwarteten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Er rechnet mit einem gemischten Bild, was das dritte Quartal des Pharmakonzerns betreffe, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit seiner Schätzung für das wichtige Medikament Dupixent liege er etwa 5 Prozent über dem Marktkonsens./ck/rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:09 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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