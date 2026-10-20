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Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

67.96
CHF
1.69
CHF
2.55 %
15:57:21
SWX
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21.10.2026 14:45:22

Sanofi Neutral

Sanofi
68.10 CHF 0.12%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi vor den am 30. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analyst Richard Vosser verglich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen mit den just veröffentlichten Konsensschätzungen von Vara. Beim Ergebnis je Aktie (Business EPS) liege er über der durchschnittlichen Analystenprognose, schrieb der Experte./ck/rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 10:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 10:57 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
85.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
73.64 € 		Abst. Kursziel*:
15.43%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
73.59 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.50%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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14:45 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
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