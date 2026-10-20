Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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20.10.2026 10:02:12
EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor 3 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Sanofi-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Sanofi-Papier via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende standen Sanofi-Anteile an diesem Tag bei 98.83 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Sanofi-Aktie investiert hat, hat nun 1.012 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 71.85 EUR, da sich der Wert einer Sanofi-Aktie am 19.10.2026 auf 71.01 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 28.15 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Sanofi eine Börsenbewertung in Höhe von 85.73 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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