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Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

72.31
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0.50
CHF
0.70 %
13:11:48
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02.11.2026 12:18:29

Sanofi Buy

Sanofi
72.54 CHF -0.57%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Absatz habe nicht zuletzt wegen des Medikaments Dupixent die Erwartungen übertroffen, schrieb Emmanuel Papadakis in einer Studie am Montag. Mit dem operativen Gewinn (Ebita) im Kerngeschäft habe der französische Pharmakonzern die Markterwartung um beachtliche rund 25 Prozent übertroffen./rob/bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
79.66 € 		Abst. Kursziel*:
19.26%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
79.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.87%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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