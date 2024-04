NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Sanofi nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Phrmakonzern habe die Erwartungen etwas übertroffen und wie erwartet den Ausblick bestätigt, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/ck;