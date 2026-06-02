Sanofi 67.86 CHF 0.62% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Bei den Franzosen gebe es trotz des Führungswechsels keinen Stillstand, schrieb Michael Leuchten am Mittwochabend nach einer Gesprächsrunde mit zwei Top-Managern. Im Fokus stehe die Immunologie. Auch die langfristigen Aussichten im Impfstoffbereich blieben robust./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 17:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 17:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.