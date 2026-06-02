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Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

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04.06.2026 06:57:21

Sanofi Buy

Sanofi
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Bei den Franzosen gebe es trotz des Führungswechsels keinen Stillstand, schrieb Michael Leuchten am Mittwochabend nach einer Gesprächsrunde mit zwei Top-Managern. Im Fokus stehe die Immunologie. Auch die langfristigen Aussichten im Impfstoffbereich blieben robust./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 17:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 17:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
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