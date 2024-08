NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach endgültigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16,80 Euro belassen. Analyst Dominic O'Kane sieht laut einer am Montag vorliegenden Studie ein erhebliches Abwärtsrisiko für die Konsensschätzungen des operativen Ergebnisses der Jahre 2024 und 2025. Er verwies dabei auf die Gewinnwarnung des Stahlherstellers am 30. Juli./ck/la;