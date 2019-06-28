Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
27.72CHF
0.22CHF
0.80 %
28.06.2019
SWX
10.11.2025 08:31:13
Salzgitter Hold
Salzgitter
27.92 CHF 7.57%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Der Stahlkonzern habe beim operativen Ergebnis (Ebitda) die Markterwartung und die Schätzung des Analysehauses leicht übertroffen, schrieb Cole Hathorn am Montag in einer ersten Einsschätzung. Allerdings peile das Unternehmen beim Ebitda nun nur noch die untere Hälfte der Spanne für das bisherige Jahresziel an./rob/la/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Salzgitter
