Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 47,10 EUR. Im Tief verlor die Salzgitter-Aktie bis auf 45,62 EUR. Mit einem Wert von 47,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 41'698 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,60 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Kursplus von 43,52 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,86 EUR am 20.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 42,97 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,262 EUR. Im Vorjahr hatte Salzgitter 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salzgitter am 12.11.2026. Das EPS belief sich auf 2,35 EUR gegenüber 0,75 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,60 Prozent auf 2.74 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Salzgitter am 22.03.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Salzgitter-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,10 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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