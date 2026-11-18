Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 47,18 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Salzgitter-Aktie bis auf 45,62 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,18 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 29'628 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 67,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 30,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 26,86 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 43,07 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Salzgitter seine Aktionäre 2025 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,262 EUR je Aktie ausschütten. Salzgitter liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,75 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salzgitter im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Salzgitter wird am 22.03.2027 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,10 EUR je Salzgitter-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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