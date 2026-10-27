Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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27.10.2026 14:02:29
Salzgitter Buy
Salzgitter
43.37 CHF 4.26%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Salzgitter AG mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Stahlkonzerns dürften trotz der saisonalen Trägheit eine stabile Geschäftsentwicklung belegen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick./gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Buy
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
46.20 €
|
Abst. Kursziel*:
51.52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
47.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.94%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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