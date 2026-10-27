Salzgitter 43.37 CHF 4.26% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Salzgitter AG mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Stahlkonzerns dürften trotz der saisonalen Trägheit eine stabile Geschäftsentwicklung belegen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:56 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.