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Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005

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09.10.2026 11:19:03

Salzgitter Buy

Salzgitter
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salzgitter AG von 56 auf 71 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Salzgitter dürfte von steigenden Stahlpreisen in der EU stärker profitieren als andere europäische Stahlhersteller, schrieb Andrew Jones in seiner Neubewertung vom Donnerstagabend. Die Salzgitter-Papiere sind aus diesem Grund sein "Top Pick" im Sektor. Mit Portfolio-Veränderungen rechnet der Experte zwar eher nicht. Er ist aber der Ansicht, dass die Veräußerung eines Teils der Aurubis-Beteiligung oder von KHS erheblichen Wert freisetzen könnte./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 23:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Salzgitter Buy
Unternehmen:
Salzgitter 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
71.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Andrew Jones 		KGV*:
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