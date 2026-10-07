Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Salzgitter Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salzgitter AG von 56 auf 71 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Salzgitter dürfte von steigenden Stahlpreisen in der EU stärker profitieren als andere europäische Stahlhersteller, schrieb Andrew Jones in seiner Neubewertung vom Donnerstagabend. Die Salzgitter-Papiere sind aus diesem Grund sein "Top Pick" im Sektor. Mit Portfolio-Veränderungen rechnet der Experte zwar eher nicht. Er ist aber der Ansicht, dass die Veräußerung eines Teils der Aurubis-Beteiligung oder von KHS erheblichen Wert freisetzen könnte./rob/ajx/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Buy
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
71.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
49.16 €
|
Abst. Kursziel*:
44.43%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
49.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.91%
|
Analyst Name::
Andrew Jones
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Salzgitter
|
12:29
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter verteuert sich am Freitagmittag kräftig (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags fester (finanzen.ch)
|
09:29
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter steigt am Vormittag stark (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX liegt im Minus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verliert zum Start (finanzen.ch)
Analysen zu Salzgitter
|11:19
|Salzgitter Buy
|UBS AG
|23.09.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11:19
|Salzgitter Buy
|UBS AG
|23.09.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11:19
|Salzgitter Buy
|UBS AG
|23.09.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11.08.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|20.07.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|09.07.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.05.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Salzgitter
|46.12
|9.34%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:03
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
JCDecaux Buy
|13:03
|
RBC Capital Markets
Eni Sector Perform
|12:46
|
Deutsche Bank AG
arGEN-X Hold
|12:26
|
Deutsche Bank AG
Vodafone Group Buy
|12:25
|
Deutsche Bank AG
Fresenius Medical Care Hold
|12:24
|
Deutsche Bank AG
Porsche vz. Buy
|12:23
|
Deutsche Bank AG
Mercedes-Benz Group Buy