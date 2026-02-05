Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
44.66CHF
2.30CHF
5.43 %
12:24:29
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.02.2026 10:46:11
Salzgitter Buy
Salzgitter
44.89 CHF 3.79%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Salzgitter AG von 40 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Bastian Synagowitz hob seine Prognosen für die Stahlpreise in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht deutlich an. In Verbindung mit der Kursrally der Beteiligung Aurubis steigt auch sein Kursziel deutlich./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Buy
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
49.40 €
|
Abst. Kursziel*:
21.46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
49.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.30%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Salzgitter
|
12:29
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter gewinnt am Mittag an Boden (finanzen.ch)
|
12:26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: So steht der SDAX am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag gefragt (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel: SDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittwochnachmittag höher (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Börse Frankfurt: SDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
03.02.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Salzgitter
|10:46
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Salzgitter Buy
|UBS AG
|03.12.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Salzgitter Buy
|UBS AG
|03.12.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|Salzgitter Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|11.08.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|29.01.26
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|02.12.25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|Salzgitter Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11.11.25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Salzgitter
|44.46
|4.96%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:47
|
Jefferies & Company Inc.
ArcelorMittal Hold
|11:46
|
Jefferies & Company Inc.
Siemens Healthineers Buy
|11:45
|
Jefferies & Company Inc.
Hannover Rück Buy
|11:43
|
Jefferies & Company Inc.
Vestas Wind Systems A-S Buy
|11:42
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Infineon Buy
|11:42
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Rheinmetall Buy
|11:40
|
Warburg Research
Elmos Semiconductor Buy