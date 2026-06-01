International Consolidated Airlines Aktie 11958148 / ES0177542018
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
International Consolidated Airlines Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat International Airlines Group (IAG) auf "Buy" mit einem Kursziel von 460 Pence belassen. Die Tochter IAG Loyalty der Airline-Holding habe in den vergangenen drei Jahren den aktiven Kundenstamm um rund 13 Prozent per annum gesteigert und strebe mittelfristig einen operativen Gewinn von einer Milliarde Euro an, was einen erheblichen Anstieg gegenüber dem vergangenen Jahr 2025 darstelle, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das darin implizierte Wachstum von über 10 Prozent liege klar über seiner bisherigen Prognose von 5 Prozent. Die Ziele würden durch das kapitalarme Geschäftsmodell und deutliche Wettbewerbsvorteile untermauert, wobei das Segment eine hohe operative Marge von mehr als 18 Prozent erziele und nur minimale Investitionen erfordere./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Buy
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
4.60 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4.18 £
|
Abst. Kursziel*:
9.97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4.18 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.18%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
|
01.06.26
|FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine International Consolidated Airlines-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
31.05.26
|Mai 2026: So schätzen Experten die International Consolidated Airlines-Aktie ein (finanzen.net)
|
29.05.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
27.05.26
|Keine Impulse: FTSE 100 notiert zum Start des Mittwochshandels um seinen Schlusskurs des Vortages (finanzen.ch)
|
26.05.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
26.05.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
26.05.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 klettert am Mittag (finanzen.ch)
|
26.05.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsstart in Grün (finanzen.ch)