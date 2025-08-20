Saint-Gobain 87.49 CHF -0.83% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain nach dem Kapitalmarkttag des Baustoffkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 141,10 Euro belassen. Die neuen Geschäftsziele entsprächen in puncto organisches Wachstum, Akquisitionen und Margen den Erwartungen, schrieb Glynis Johnson in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 17:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 17:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



