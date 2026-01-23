Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
Saint-Gobain Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain vor den am 26. Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Er sehe in einigen Aktien, wie etwa denen von Saint-Gobain, "aufgestautes Anlegerinteresse", weshalb die anstehenden Quartalsberichte aus der europäischen Baumaterialien-Branche zu einer Art Bereinigung führen könnten, schrieb Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei Saint-Gobain sind die Abwärtsrisiken - getrieben vom US-Dachmaterialmarkt - der Analystin zufolge größtenteils bereits in den Anlegererwartungen eingepreist./ck/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Overweight
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
110.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
83.14 €
Abst. Kursziel*:
32.31%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
83.66 €
Abst. Kursziel aktuell:
31.48%
Analyst Name::
Elodie Rall
KGV*:
-
