NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain vor den am 26. Februar erwarteten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Er sehe in einigen Aktien, wie etwa denen von Saint-Gobain, "aufgestautes Anlegerinteresse", weshalb die anstehenden Quartalsberichte aus der europäischen Baumaterialien-Branche zu einer Art Bereinigung führen könnten, schrieb Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei Saint-Gobain sind die Abwärtsrisiken - getrieben vom US-Dachmaterialmarkt - der Analystin zufolge größtenteils bereits in den Anlegererwartungen eingepreist./ck/gl;