Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
Saint-Gobain Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Das Interesse der Anleger an Saint-Gobain und Kingspan sei aktuell besonders hoch, schrieb Harry Goad am Montag in seinem Kommentar zur Baubranche. Dies liege unter anderem an der relativ schwachen Kursentwicklung 2025 und entsprechend reizvolleren Bewertungen. Goad setzt bei den Franzosen zudem auf einen anhaltenden Portfolioumbau bis 2030, der seine Kaufempfehlung untermauert./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
83.65 €
|
Abst. Kursziel*:
31.50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
84.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.87%
|
Analyst Name::
Harry Goad
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Aktien in diesem Artikel
