Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

77.12
CHF
1.24
CHF
1.63 %
02.02.2026
SWX
03.02.2026 07:35:35

Saint-Gobain Buy

Saint-Gobain
77.77 CHF 2.38%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Das Interesse der Anleger an Saint-Gobain und Kingspan sei aktuell besonders hoch, schrieb Harry Goad am Montag in seinem Kommentar zur Baubranche. Dies liege unter anderem an der relativ schwachen Kursentwicklung 2025 und entsprechend reizvolleren Bewertungen. Goad setzt bei den Franzosen zudem auf einen anhaltenden Portfolioumbau bis 2030, der seine Kaufempfehlung untermauert./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 17:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
110.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
83.65 € 		Abst. Kursziel*:
31.50%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
84.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.87%
Analyst Name::
Harry Goad 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

07:35 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.01.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
15.01.26 Saint-Gobain Market-Perform Bernstein Research
12.01.26 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
