Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 0.2%  SPI 20’242 0.3%  Dow 52’547 0.6%  DAX 25’317 -0.2%  Euro 0.9314 0.0%  EStoxx50 6’259 -0.4%  Gold 4’030 -1.2%  Bitcoin 51’862 -0.6%  Dollar 0.8193 0.0%  Öl 86.4 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Sika41879292Swiss Re12688156Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539ABB1222171
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Meta Platforms präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
DZ BANK: Kaufen-Note für Deutsche Telekom-Aktie
SpaceX vs. "Magnificent Seven": Wo winkt Anlegern die bessere Rendite?
Weltweit immer mehr neue Elektroautos zugelassen - Wachstumsgeschwindigkeit lässt nach
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform
Suche...

SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

316.60
CHF
11.90
CHF
3.91 %
15:18:02
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.07.2026 13:31:51

SAFRAN Overweight

SAFRAN
317.50 CHF 1.85%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Safran nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Das starke erste Halbjahr des Triebswerkbauers und Luftfahrt-Zulieferers habe die Erwartungen übertroffen und zu einer Anhebung der Jahresziele geführt, schrieb David H Perry in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er hob hervor, dass er die Aktie nach wie vor für sehr attraktiv halte./ck/rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:02 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Overweight
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
400.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
342.20 € 		Abst. Kursziel*:
16.89%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
343.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.48%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten