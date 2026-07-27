NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Safran nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Das starke erste Halbjahr des Triebswerkbauers und Luftfahrt-Zulieferers habe die Erwartungen übertroffen und zu einer Anhebung der Jahresziele geführt, schrieb David H Perry in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er hob hervor, dass er die Aktie nach wie vor für sehr attraktiv halte./ck/rob/ajx;