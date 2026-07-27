SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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SAFRAN Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Safran nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Das starke erste Halbjahr des Triebswerkbauers und Luftfahrt-Zulieferers habe die Erwartungen übertroffen und zu einer Anhebung der Jahresziele geführt, schrieb David H Perry in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er hob hervor, dass er die Aktie nach wie vor für sehr attraktiv halte./ck/rob/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Overweight
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Unternehmen:
SAFRAN S.A.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
400.00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
342.20 €
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Abst. Kursziel*:
16.89%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
343.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.48%
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Analyst Name::
David H Perry
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KGV*:
-