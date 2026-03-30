SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SAFRAN Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Safran auf "Overweight" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Es sei die Konjunktur, nicht der Ölpreis, die über die Zyklen im Luftfahrtgeschäft entscheide, schrieb Milene Kerner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Historisch betrachtet, wachse die Luftfahrtbranche mit dem Eineinhalbfachen des weltweiten Bruttoinlandprodukts. Der Ölpreis allein sei nur selten der vorrangige Einflussfaktor gewesen./bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Overweight
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
340.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
275.70 €
|
Abst. Kursziel*:
23.32%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
278.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.04%
|
Analyst Name::
Milene Kerner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
Analysen zu SAFRAN S.A.
|08:41
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|24.03.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.03.26
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|16.03.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|09.03.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|08:41
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|24.03.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.03.26
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|16.03.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|09.03.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|08:41
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|24.03.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.03.26
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|16.03.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|04.09.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|253.55
|0.13%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:55
|
Deutsche Bank AG
Diageo Buy
|08:41
|
Barclays Capital
SAFRAN Overweight
|08:41
|
Barclays Capital
Airbus Overweight
|08:41
|
Barclays Capital
MTU Aero Engines Equal Weight
|08:35
|
Barclays Capital
LEG Immobilien Equal Weight
|08:35
|
Barclays Capital
Vonovia Underweight
|08:01
|
UBS AG
SUSS MicroTec Buy